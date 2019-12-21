بيدرسن: لا فائدة من عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية

اعتبر غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أنه لا فائدة من عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في ظل غياب الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات.

وأضاف بيدرسن باتصال فيديو متحدثا إلى مجلس الأمن الدولي: "آمل أن يتم في أقرب وقت ممكن التوصل لاتفاق على جدول أعمال يتماشى مع الاختصاصات والأسس الإجرائية للجنة الدستورية، في الوقت الذي لا وجود فيه لجدول أعمال متفق عليه، لا أرى سببا يستدعي اللجنة المصغرة لعقد اجتماعها".

وأعرب بيدرسن عن أمله، في أن "يتمكن قريبا من التشاور مع الحكومة السورية مباشرة في دمشق، وكذلك مع لجنة التفاوض السورية".

وكان اللقاء الثاني للجنة الدستورية في جنيف قد فشل، بعد رفض النظام حضور الاجتماعات مع وفد المعارضة، قبل أن يقر الأخير ما طلبه منه وفد النظام تحت اسم "الثوابت الوطنية" التي تتضمن بندين، الأول مكافحة الارهاب، الذي يصنف كل من رفع السلاح بوجه النظام باعتباره إرهابياً، فيما يهدف البند الثاني إلى إدانة ما سماه "الاحتلال التركي" للأراضي السورية، وهو ما رفضه وفد المعارضة الذي اعتبر مطالب النظام سياسية، ولا علاقة لها بالشأن الدستوري، الذي جاء إلى جنيف للاتفاق عليه، مما أفشل جلسات اللقاء الثاني للجنة الدستورية، رغم الجهود التي بذلها المبعوث الدولي وفريقه لجمع وفدي النظام والمعارضة.