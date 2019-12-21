هجمات متزامنة بـ"الدرون" على منشآت نفطية سورية

قال تلفزيون النظام السوري، اليوم السبت، إن هجمات شبه متزامنة يعتقد أنها من تنفيذ طائرات بدون طيار "درون" ضربت ثلاث منشآت حكومية للنفط والغاز في وسط سوريا.

لم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصفاة حمص النفطية - واحدة من اثنتين فقط في البلاد - فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص.

وقالت وزارة النفط في حكومة النظام بأن منشآتها تعرضت لما اعتبرته "هجمات إرهابية متزامنة"، استهدفت مصفاة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز الليلة الماضية.

الوزارة، التي رجحت أن تكون الهجمات تم تنفيذها عبر طائرات مسيرة، أشارت إلى أن الاعتداء تسبب في اندلاع حريق في أنابيب أفران تحسين المواد البترولية في مصفاة حمص، مضيفاً أنه تمت السيطرة عليه، ويجري التعامل مع حريق آخر اندلع في خزان كروي للغاز المنزلي.

كما أسفر الاعتداء عن اندلاع حريق في معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، وتمت السيطرة عليه، بينما اقتصرت الأضرار على الماديات، بالإضافة إلى توقف بعض الوحدات عن العمل.

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عانت سوريا من نقص الوقود منذ أوائل هذا العام وسط عقوبات غربية تمنع الواردات، ولأن معظم حقول النفط في البلاد يسيطر عليها مقاتلون بقيادة الأكراد في شرق البلاد.

قال تلفزيون النظام إنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة وحدثت في نفس الوقت. وقالت إن حريقاً في مصفاة حمص النفطية تم السيطرة عليه بسرعة. ذكر التقرير أن منشأة غاز الريان ومنشأة ثالثة، في محافظة حمص أيضًا، تعرضت للقصف.

قالت وزارة النفط التابعة للنظام إن الهجمات دمرت بعض "وحدات الإنتاج" في المنشآت. وقالت إنها تعمل على إخماد الحرائق والإصلاحات جارية بالفعل في بعض الأماكن.