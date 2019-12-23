إسرائيل تقصف مطارَي حماة والتيفور.. ومقتل 3 إيرانيين

أفادت مصادر لـ "العربية"، فجر الاثنين، بشنّ إسرائيل غارات على سوريا، استهدفت مطارَي حماة والتيفور العسكريين ودمشق ومنطقة السيدة زينب، مؤكدة أن الصواريخ أطلقت من بارجات إسرائيلية في المتوسط.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سماع دوي ثلاثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية، طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق.

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مقتل 3 إيرانيين

كما أوضح أن الضربات الصاروخية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل من جنسيات غير سورية، يرجح أنهم من الجنسية الإيرانية وقتلوا بسقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق.

هذا وأفادت وسائل إعلام النظام السوري أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت "لصواريخ معادية" قادمة من إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة، وذلك بعد أن تم التصدي لطائرة مسيرة فوق مطار حماة العسكري.

كما قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية في نبأ عاجل إنّ "الدفاعات الجويّة تتصدّى لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلّة"، في حين أكّد التلفزيون الرسمي "سقوط أحد الأهداف المعادية بمنطقة عقربا في ريف دمشق". ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا القصف قد أسفر عن سقوط إصابات.

يذكر أنه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية "واسعة النطاق"، استهدفت قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لفيلق القدس الإيراني، مما أسفر عن مقتل 21 مقاتلاً، من بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى مدنيين اثنين، وفقاً للمرصد.

كما قتل تسعة مقاتلين موالين للنظام، من بينهم ستّة إيرانيين، في غارات في محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين، في تمّوز/يوليو الماضي.

إلى ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي في أغسطس الماضي، غارة على قرية عقربا في ريف دمشق الجنوبي، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي حزب الله وإيراني.