بعد رامي مخلوف.. إجراء بحقّ زعيم ميليشيات سوري

تتوالى أسماء رجال الأعمال الذين تصدر بحقهم قرارات حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، في سوريا، وكان أيمن جابر، آخر من أصدرت وزارة مالية النظام السوري، قرارا بحقهم، ينص على دفع أموال محددة "ضماناً لحقوق الخزينة العامة" كما يرد عادة، في القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وفي التفاصيل، ألقت المديرية العامة للجمارك، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على رجل الأعمال أيمن محرز جابر، وشمل القرار اسم رجل أعمال آخر يدعى فائز حبيب شاهين، بالإضافة إلى الحجز الاحتياطي على أموال شركة "الجزيرة المتحدة" للنقل العام وتجارة المشتقات النفطية، ومقرها لبنان، كما ظهر في القرار الذي تم تداوله على صفحات مواقع التواصل، الثلاثاء، فيما يظهر تاريخ القرار المطبوع على أنه صدر الخميس الماضي.

"شبّيحة الساحل السوري"

وأيمن جابر المذكور في القرار، هو زعيم سابق لميليشيات (فوج مغاوير البحر) التي وصفها المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق، بأنها مكوّنة "من شبّيحة الساحل السوري الفاسدين الذين أفادوا من الفساد الموجود وأصبحوا رجال أعمال".

وبعد انقطاع دام أكثر من عامين، علّقت صفحة "مغاوير البحر- الشرطة العسكرية" الفيسبوكية على القرار الصادر بحق زعيمها السابق أيمن جابر فقالت: "بغض النظر عن ما يتحدثون عنه بأمور اقتصادية عن الدكتور أيمن جابر، فنحن لا ننسى أن بدايات خطاباته كانت تحت سقف الوطن وأوامر سيادة الرئيس بشار الأسد". في إشارة منها إلى أن الرجل كان يتخذ القرارات تبعاً لما يصله من القيادات العليا التي يتبع لها.

وسبق وتعرّض جابر، لمحاولة اغتيال في منطقة "جسر البصة" التابعة لريف اللاذقية الشمالي، عام 2016، وتم اتهام بعض من عائلة الأسد وآل شاليش، بمحاولة الاغتيال، وفق ما ذكرته صفحة "صقور الصحراء" التابعة لشقيقه محمد، بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2016. وأدت العملية إلى مقتل أحد مرافقي جابر، ويدعى يعرب طاهر يوسف.

ويشار إلى أن محاولة الاغتيال المذكورة، سبقت مجمل التطورات التي حلّت بمصير أيمن جابر، فتم حل ميليشيات مغاوير البحر، وكذلك حل ميليشيات (صقور الصحراء) التي يقودها شقيقه أيمن، وسبق أن تم توجيه الاتهام لبعض عناصرها، بتعفيش (سرقة) بيوت أهالي حلب، بعدما سيطر النظام على جانب واسع من مناطقها الشرقية.

دور الروس بحل المغاوير والصقور

وبحسب منشورات متوالية تصدرها (صقور الصحراء) حتى نهاية عام 2016، يظهر بأن الروس كان لهم الدور المباشر، بإنهاء ظاهرة أيمن جابر وشقيقه محمد، عبر التنظيمين المسلحين التابعين لهما. وذكرت (صقور الصحراء) أنها كانت "الفصيل المفضل لدى الروس" إلا أن القوات الروسية "خذلتها" في معركة محافظة الرقة، كما قالت أواسط عام 2016.

ميليشيات (مغاوير البحر) التي كان يقودها رجل الأعمال أيمن جابر، كانت فصيلا رديفا لقوات النظام السوري خلال السنوات الأخيرة، وفيما مقرّها الساحل السوري، فهي تحركت لقتال المعارضة السورية في مناطق عدة، كريف اللاذقية الشمالي.

وكان النظام السوري قد ألقى الحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف ابن خال الأسد، والمعاقب دوليا، بعد أن قام بحلّ الميليشيات التابعة للرجل، والمعروفة باسم (البستان) الحاملة اسم جمعيته التي يصفها بالخيرية. وكذلك تم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال طريف الأخرس، قريب أسماء الأسد، في وقت سابق.

تأثر الأسد بالعقوبات الأميركية على طهران

وكان نشطاء معارضون للنظام السوري، وموالون له، قد تداولوا نص قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة كبيرة من رجال الأعمال القريبين من النظام، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شملت أسماء وزير التربية السابق هزوان الوز، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي المعاقب أميركيا، ومحمد حمشو المقرب من اللواء ماهر، شقيق بشار الأسد.

ويوصف الاقتصاد السوري، في الشهور الأخيرة، بالمشلول، بحسب اقتصاديين، حيث انهار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وقارب سعر الدولار الأميركي، الألف ليرة سورية، قبل أن يهبط إلى ما بين 600 و800 ليرة.

وتداول محللون متابعون للشأن السوري، أسباب الحملة التي شنها النظام السوري على رجال أعماله المقربين منه، وكان من بين أهم الأسباب بحسب آرائهم، انهيار اقتصاد البلاد وشبه فراغ خزينة الدولة من القطع الأجنبي خاصة بعد التأثيرات الكبيرة للعقوبات الأميركية على طهران التي لم تعد تستطيع أن ترفد النظام بسيولة مالية كما كانت تفعل على مدار السنوات السابقة، مما حدا بالنظام، للضغط على رجال الأعمال لرفد البنك المركزي بجزء من ثرواتهم، بحسب المحللين.