تركيا ترد على إطلاق قسد صاروخاً.. وتجدد قصفها لعين عيسى

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية جددت قصفها الصاروخي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى شمال الرقة.

وأضاف أن القصف التركي المكثف جاء رداً على إطلاق قسد صاروخاً على موقع للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي، من دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري في الـ 18 من الشهر الجاري، عمليات استهدافات مكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، وتمت الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتركزت على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي.