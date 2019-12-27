أتباع تركيا يعرضون الاستسلام.. قسد توافق وروسيا ترفض

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، حاولت الهرب من مناطق العمليات في تل أبيض، حيث عرضت تلك العناصر على قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة، وجميع الأسلحة التي بحوزتهم في مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى "منبج" ليهربوا منها إلى "جرابلس" ثم إدلب.

موضوع يهمك تواصل قوات النظام السوري تقدّمها في ريف محافظة إدلب بدعمٍ جوّي روسي بعدما سيطرت على عدد من القرى القريبة من بلدة معرّة... محلل سياسي: أردوغان تخلى عن مسلحيه في إدلب لصالح روسيا سوريا

وبحسب معلومات موثوقة، قوات سوريا الديمقراطية وافقت على العرض وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج، إلا أن القوات الروسية رفضت تماماً السماح بذلك.

"الهروب إلى إدلب"

وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من عناصر تلك الفصائل يصلون إلى المنطقة بشكل مستمر من أجل الهروب إلى إدلب".

يذكر أنه منذ الأسبوع الماضي نزح عشرات الآلاف من سكان إدلب وريفها باتجاه مناطق سورية أخرى نتيجة الهجوم البري الواسع النطاق الّذي تقوده قوات النظام على تلك المنطقة.

وتشكل إدلب وريفها وجيوب صغيرة بالقرب من حلب وحماة آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة. وتسعى قوات الأسد منذ نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي إلى استعادتها بدعمٍ روسي.

فيما تواصل قوات النظام السوري تقدّمها في ريف محافظة إدلب بدعمٍ جوّي روسي بعدما سيطرت على عدد من القرى القريبة من بلدة معرّة النعمان والواقعة على الطريق الدولي الّذي يربط حلب شمالاً بالعاصمة دمشق جنوباً، وذلك منذ بدء الهجوم العسكري في 19 من الشهر الحالي.