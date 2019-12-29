تركيا ترفض إخلاء مراكز مراقبة في شمال غربي سوريا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الأحد، أن قوات بلاده لن تقوم بإخلاء 12 مركز مراقبة في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه فصائل معارضة، وذلك في ظل استمرار هجوم النظام السوري في عمق محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المتبقية.

وقال وزير الدفاع التركي: "لن نُخلي بأي حال من الأحوال أو نتخلى عن نقاط المراقبة الـ 12، لضمان وقف إطلاق النار، سنستمر في البقاء هناك".

كما دعا آكار روسيا إلى استخدام نفوذها لوقف هجوم النظام السوري.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع أثناء تفقد قوات بلاده بالقرب من الحدود التركية مع سوريا.

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وتمتلك تركيا - وهي مؤيد قوي لبعض الفصائل التي تقاتل قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد - عشرات من مراكز المراقبة في محافظة إدلب، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي مع روسيا، التي تدعم الأسد.

وفي الأسبوع الماضي، أحاطت قوات سورية بمركز مراقبة تركي خارج قرية سورمان، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، وهو مراقب حرب معارض للأسد.