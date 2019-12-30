طائرات روسيا تستأنف قصف إدلب وتعزيزات للنظام بحلب

عادت الطائرات الروسية لتصعد من قصفها الجوي على منطقة "بوتين – أردوغان" مع تحسن الأحوال الجوية، وشنت صباح، اليوم الاثنين، نحو 19 غارة استهدفت خلالها أماكن في الايكاردا وأم عتبة والشيخ أحمد وتل حدية وزمار بريف حلب الجنوبي، ومعرشورين ومحيط الغدفة بريف معرة النعمان.

وتقع المناطق المستهدفة عند الأوتوستراد الدولي، وتسببت الغارات الجوية بسقوط 4 جرحى في الايكاردا بينهم مواطنة، كما استهدفت طائرات النظام الحربية أماكن في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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على صعيد متصل تواصل قوات النظام استقدام التعزيزات العسكرية إلى الريف الحلبي، حيث وصلت خلال الـ 48 ساعة الماضية عشرات الآليات العسكرية المحملة بالجنود والأسلحة والذخائر إلى الريف الجنوبي لحلب وضواحي المدينة الغربية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات شهدها محور طويل الحليب بريف إدلب الشرقي، بين مجموعات متشددة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثانية، فيما تشهد محاور التماس شرق وجنوب شرقي إدلب استهدافات متقطعة بين الحين والآخر.