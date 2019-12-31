تركيا لن تنسحب من مواقع المراقبة في إدلب بسوريا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن انسحاب تركيا من مواقع المراقبة العسكرية في إدلب شمال غربي سوريا "غير وارد" وذلك بعدما كثفت القوات السورية والروسية قصف أهداف في المحافظة الواقعة بشمال غرب البلاد.

وكان إعلام تركي رسمي نقل قبل أربعة أيام عن مصادر عسكرية تركية، قوله إن نقاط المراقبة التركية الموجودة بمنطقة "خفض التصعيد" في إدلب، قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

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جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدا شبنم أكطوب، تقييما لأنشطة الوزارة خلال 2019، في العاصمة أنقرة.

وأضافت المصادر "رغم أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، إلا أنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس". وأكدت عدم وجود أي مخاوف أمنية حول نقاط المراقبة، ولا في عملية إمدادها.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

وتستضيف أنقرة نحو 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد لاجئين في العالم، لذلك تخشى من موجة هجرة جديدة من المنطقة التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري وتعد آخر مساحة كبيرة من الأرض تسيطر عليها قوات المعارضة بعد نحو تسعة أعوام من الحرب الأهلية.



وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب مما أدى لنزوح لاجئين في الآونة الأخيرة باتجاه الحدود التركية.