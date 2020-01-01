أمام طفلته وزوجته.. ذبح ضابط سوري منشق في اسطنبول

لقي القائد السابق لمجلس مدينة دير الزور العسكري، إسماعيل ملا عمير، مصرعه ذبحاً بطريقة وحشية في مدينة اسطنبول صباح الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية وتركية.

كما أفاد ناشطون سوريون أن القاتل هو ابن أخ الملا، وأنه ذبحه وقطع رأسه أمام زوجته وطفلته البالغ عمرها 3 سنوات.

من جانبه، نعى الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري، معاذ الخطيب، الطيار العقيد البالغ من العمر 52 عاما.

هذا ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر أمني قوله، إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الشقة، وإن أسباب جريمة القتل لا تزال غير معروفة.

وكان ملا عمير انشق عن قوات النظام السوري نهاية 2012، وشكل في البداية قوى أمنية لحفظ الأمن بمدينة دير الزور بمساندة الفصائل التي كانت موجودة آنذاك في المدينة، قبل تسلُّم قيادة المجلس العسكري في مدينة دير الزور. ومع دخول تنظيم داعش إلى دير الزور غادر ملا عمير، واستقر مع زوجته وأولاده في مدينة أورفا التركية، قبل الانتقال إلى مدينة اسطنبول.