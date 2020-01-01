سوريا.. قاعدة حميميم الروسية تتصدى لقصف مجهول

سمع صباح اليوم الأربعاء، دوي انفجارات في ريف مدينة جبلة، نتيجة تصدي قاعدة حميميم الروسية، لأهداف مجهولة، لم يعرف ما إذا كانت لطائرات مسيرة أو قذائف أطلقتها الفصائل، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء. وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسقطت عدة قذائف صاروخية في محيط القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

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وفي 23 ديسمبر الماضي، سمع دوي دوي انفجارات -وفق المرصد- في محيط مدينة جبلة بريف اللاذقية، حيث أكدت مصادر أن تلك الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية في القاعدة الروسية "حميميم" لأجسام غريبة يعتقد أنها "طائرات مسيرة" في سماء المنطقة.

وأسقطت الدفاعات الجوية التابعة للنظام طائرة مسيرة في سماء مدينة جبلة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

وضمن الاستهدافات الجوية المجهولة، قصفت طائرات مسيرة مجهولة محطة الريان للغاز ومصفاة حمص ومعمل غاز المنطقة الوسطى، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ما أدى لاندلاع النيران بعد انفجار بعض الأنابيب وأفران تحسين المواد البترولية.