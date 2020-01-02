فيديو لرشق مدرعات تركية بالحجارة والرد: قنابل مسيلة

أظهر مقطع فيديو بثته قناة روناهي الكردية، الخميس، بعض سكان مدينة "عين العرب" (كوباني) شمال غرب سوريا، وهم يرشقون دورية روسية- تركية مشتركة بالحجارة.

في المقابل، ردت القوات التركية على الأهالي الغاضبين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وكان رتل عسكري جديد، للقوات التركية دخل في وقت سابق الخميس، من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وضم الرتل عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة، في مناطق "خفض التصعيد".

يذكر أنه في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخل أيضاً رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، مؤلفاً من 85 آلية على الأقل، واتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربية.

ويثير الوجود التركي في بعض المناطق السورية لا سيما على الحدود انتقادات من قبل العديد من السكان لا سيما الأكراد الذين يتهمون تركيا بالسعي إلى فرض تغيير ديموغرافي في تلك المناطق شمال سوريا.