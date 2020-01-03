الأسد يعزي خامنئي: لن ننسى وقوف سليماني بجانبنا

نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، الجمعة، عن رئيس النظام السوري بشار الأسد قوله في برقية تعزية للمرشد الإيراني علي خامنئي: "الرئيس السوري يعزي خامنئي بمقتل سليماني".

وأشار الأسد إلى أن "سوريا لن تنسى وقوف سليماني إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "إننا على ثقة بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف في وجه السياسة الأميركية التخريبية في المنطقة".

وفي وقت سابق، دعا خامنئي إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في هجوم صاروخي أميركي استهدفه هو ومجموعة من مرافقيه خارج مطار بغداد.

وأضاف خامنئي أن "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة، لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"، بحسب قوله.

وتوعد بانتقام عنيف، قائلاً: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف"، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك بعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد،... ترمب: قاسم سليماني كان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة أميركا

وأضاف أن "مقتل سليماني سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستكون أكثر تصميماً على مقاومة الولايات المتحدة، رداً على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في العراق.

فيما نقلت قناة "العالم" على "تليغرام" عن رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، قوله إن "الشعب الإيراني لن يغضَّ الطرف عن دماء أبنائه الأبطال".