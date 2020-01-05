سوريا.. مقتل 5 مدنيين بقصف لطيران النظام على جنوب إدلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 5 أشخاص قتلوا وجرح عدد آخر جراء قصف جوي من قبل طائرات النظام الحربية على مدينة أريحا جنوب إدلب، فيما يتواصل القصف الجوي منذ الصباح على منطقة "بوتين – أردوغان"، حيث ارتفع إلى 21 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من معصران ومعرة النعمان ومعرشمشة والغدفة.

وارتفع عدد الغارات التي نفذتها طائرات حربية روسية إلى 11، استهدفت خلالها أماكن في معصران والغدفة، في حين استهدفت طائرات النظام الحربية بالرشاشات الثقيلة أوتوستراد دمشق – حلب الدولي وأطراف سراقب الشمالية والطريق الواصلة بين معرة النعمان وسراقب، ما أدى لإصابة طفلين وسيدة شمال سراقب.

كما شن طيران النظام الحربي غارات على منطقة جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي، بينما قصفت قوات النظام مناطق في قرية برنة بريف حلب الجنوبي، ما أدى لمقتل طفلين اثنين وسقوط 7 جرحى.

على صعيد متصل ذكر المرصد وجود تعزيزات عسكرية استقدمتها فصائل "الجيش الوطني" إلى القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث انطلقت دفعة تضم نحو 140 آلية من مناطق نفوذ الفصائل بالريف الحلبي نحو الريف الإدلبي.