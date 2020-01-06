بعزاء قاسم سليماني.. مائدة عامرة في دمشق المحرومة!

أقامت بعض الميليشيات الإيرانية المنتشرة على الأراضي السورية، والتي أرسلتها طهران للقتال دفاعا عن الأسد والتورط معه بقتل السوريين، مراسم عزاء على قاسم سليماني، قائد لواء القدس في الحرس الثوري الإيراني والذي قتل ليلة الخميس – الجمعة، بقصف أميركي على موكبه في منطقة مطار بغداد الدولي، وقتل معه أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي، وضباط إيرانيون.

موضوع يهمك وسعت إيران "دائرة" الدول التي يمكن أن تستهدفها انتقاماً لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في... ما هي سيناريوهات ضرب إيران لأهداف أوروبية ثأرا لسليماني إيران

في التفاصيل، نشرت ميليشيات ما تعرف بلواء الإمام الحسين، في دمشق، صور موائد عامرة بأنواع الطعام والفاكهة، في عزاء قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، بحضور أعداد غفيرة من مسلحيها بزيهم العسكري، في مقر الميليشيات المذكورة بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي، وتعتبر نقطة مركزية تدير منها إيران باقي الميليشيات التابعة لها في سوريا.

"مراسم عزاء"

وتظهر الصور مائدة طويلة يصطف على جنبيها معزون بزيهم الميليشياوي، فيما تضم المائدة أصنافا من اللحوم وأخرى من أنواع الفاكهة والعصائر وزجاجات المياه المعدنية. وقالت ميليشيا "الإمام الحسين" المؤيدة لمرشد إيران علي خامنئي وتقاتل ضمن صفوف قوات حرس الأسد الجمهوري في الفرقة الرابعة، إنها من مراسم العزاء على قاسم سليماني والمهندس.

فيما علّق ناشطون بمرارة وسخرية على صور "المائدة العامرة" التي بدت في عزاء سليماني، بينما يموت السوريون في دمشق ومحافظات أخرى، على طوابير الغاز، للحصول على أنبوبة.

وأكدت الأمم المتحدة، في تقرير عن الحالة الإنسانية في سوريا، لعام 2019، أن أكثر من 80% من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، مؤكدة أن أكثر من 6 ملايين سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.