أول زيارة منذ 9 سنوات.. بوتين في دمشق

في زيارة مفاجئة، توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى سوريا والتقى رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب ما أفاد الكرملين، مضيفاً أن بوتين سيزور عدة منشآت في البلاد.

بدورها، أوردت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، أن بوتين وصل دمشق، الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 9 سنوات.

وأضافت الوكالة أن "الرئيس الروسي التقى الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق"، بينما نشر حساب "رئاسة النظام السورية" على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأسد وهو يصافح بوتين وجلس قربهما ضباط روس.

"إعادة بناء سوريا"

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن "بوتين قام بزيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية". وأضاف بيسكوف للصحافيين: "من المطار توجه بوتين إلى مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا".

كما أوضح أن "الرئيسين استمعا إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

وفي إطار المحادثات الثنائية، قال بوتين "قطعنا شوطا كبيرا في إعادة البناء ووحدة الأراضي السورية".

في حين أعرب الأسد عن امتنانه لروسيا على المساعدة في "مكافحة الإرهاب وإعادة السلام"، بحسب تعبيره.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في خضم توترات متصاعدة بين إيران- أحد الحلفاء الرئيسيين للأسد- والولايات المتحدة، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني بغارة أميركية يوم الجمعة الماضي.

ومعلوم أن بوتين من أبرز حلفاء الأسد، حيث كان لروسيا تدخل عسكري في سوريا منذ انطلاق الثورة قبل حوالي 9 سنوات.

وسبق لبوتين أن زار قاعدة حميميم في اللاذقية عام 2017 إلا أنها الزيارة الأولى إلى العاصمة السورية.