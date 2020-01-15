3 قتلى "غير سوريين" في قصف مطار التيفور بحمص

قتل ثلاثة مقاتلين "غير سوريين" على الأقل في الغارات التي استهدفت قاعدة "التيفور" العسكرية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

هذا وأفاد المرصد عن مقتل "ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران" بينما تسبب القصف بـ"تدمير مبنى قيد الإنشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية".

وكان جيش النظام السوري أعلن أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم قاعدة التيفور الجوية في ريف حمص الشرقي، مشيرا إلى أن الطيران الإسرائيلي أسقط عدة صواريخ على القاعدة. وأوضح أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكان المرصد قد ذكر أن غارات استهدفت المطار حيث تتواجد قوات للنظام وقوات إيرانية، بالإضافة إلى عدد قليل من المستشارين العسكريين الروس، موضحاً أنه سبق لهذا المطار أن استُهدف بعدد من الغارات الجوية الإسرائيلية.

ففي 9 نيسان/أبريل 2018، استهدف المطار بصواريخ أسفر سقوطها عن قتل نحو 14 مقاتلاً.

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طائرات مسيرة

وكان التلفزيون الرسمي السوري التابع للنظام ذكر في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت مساء الثلاثاء لضربات يحتمل أن طائرات مسيرة وصواريخ شنتها على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص. وأفاد "بأن العدوان تم بطائرات مسيرة وصواريخ وجرى إسقاط عدد منها"، إلا أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل عمن يقف وراء الهجوم على هذه القاعدة الجوية الكبيرة.

يأتي هذا القصف في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أسبوع من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد فجر 3 كانون الثاني/يناير الجاري.

يذكر أنه منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.