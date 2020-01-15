رغم الهدنة.. طائرات روسية تستأنف قصف شمال غرب سوريا

قصفت طائرات روسية عدة بلدات يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في إدلب بشمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع تركيا قبل يومين، وذلك وفقا لما أفاد به شهود عيان.

في التفاصيل، قالت المعلومات إن مدينتي خان السبل ومعصران وعدة مدن أخرى في محافظة إدلب استُهدفت بعد توقف دام يومين للضربات الجوية على آخر معقل لمقاتلي المعارضة، والذي تعرض للقصف لأكثر من شهر في هجوم جديد.

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كما نوّهت بأن الضربات الجوية الروسية دمرت يومين من الهدوء النسبي الذي أعطى الناس متنفسا بسيطا من الغارات اليومية.

يذكر أن مئات الآلاف من الأشخاص كانوا فرّوا من محافظة إدلب في الأسابيع الأخيرة، حيث قصفت الطائرات الروسية ومدفعية النظام البلدات والقرى.

فرار نصف مليون شخص

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر، إن الوضع الإنساني تأزم مع هروب ما لا يقل عن 300 ألف مدني في محافظة إدلب، لينضموا إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من معارك سابقة إلى المخيمات القريبة من الحدود مع تركيا، وذلك بسبب الهجوم الأخير الذي جعل الحملة العسكرية التي تقودها روسيا أقرب إلى المناطق المكتظة بالسكان في محافظة إدلب، حيث يعيش قرابة 3 ملايين شخص تحت الحصار، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفقا للأمم المتحدة.

بدورها، أعلنت موسكو هذا الأسبوع أنها فتحت ممرات آمنة للسماح للأشخاص الخاضعين لحكم المعارضة في محافظة إدلب بالفرار إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.