25 قتيلاً باشتباكات بين النظام ومسلحين عند حدود لبنان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بسقوط 25 قتيلا باشتباكات دامية شهدتها بلدة رنكوس بالقلمون الغربي بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء.

في التفاصيل، كشف المرصد أن مجموعة من قوات النظام في سوريا أقدمت مدججة بدبابات ومدرعات على اقتحام مناطق في البلدة بعد معلومات وصلت لهم بوجود مسلحين من أبناء البلدة ليس لهم صلة بالفصائل لكنهم رفضوا التسوية والانتقال إلى إدلب وفضلوا البقاء في جرود المنطقة بعيداً عن الأنظار.

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وشاية ومقتل المخبر

ودارت الاشتباكات إثر هذه الوشاية بين الطرفين استمرت حتى ساعات الفجر، وتسببت بمقتل ضابط في قوات النظام برفقة 3 عناصر آخرين، إضافة لمقتل 9 من المسلحين المحليين الذين اعتادوا التواجد في البلدة في ساعات متأخرة من الليل.

كما قتل "المخبر" الذي أوصل المعلومات للنظام خلال الاشبتاكات.

فيما هاجم مسلحون محليون حواجز لقوات النظام في البلدة بعد قدومهم من الجرود، ما أدى لمقتل 10 عناصر من قوات النظام.

توتر كبير

ولا تزال البلدة تشهد توتراً كبيراً وسط استنفار أمني لقوات النظام وشنها لحملات دهم وتفتيش دقيق.

يشار إلى أن مصادر أهلية كانت أفادت منذ أيام بأن مجهولين هاجموا حاجزاً لقوات النظام على أطراف مدينة دوما بريف العاصمة دمشق.

ووفقاً لمصادر "المرصد السوري"، سمعت أصوات رشاشات خفيفة بالقرب من حاجز "البرج الطبي" التابع لفرع أمن الدولة.

إلى ذلك رصد المرصد استنفاراً أمنياً لقوات النظام في المنطقة عقب تلك الحادثة.