10 قتلى بينهم 3 من القوات التركية في انفجار هز الرقة

هز انفجار سيارة مفخخة، الخميس، استهدف مقراً لفصيل "أحرار الشرقية" الموالي لأنقرة، بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، ما أدى لمقتل 7 من الفصائل الموالية لتركيا بينهم قيادي بارز، بالإضافة لمقتل 3 من القوات التركية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة تل أبيض شمال مدينة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما شهدت محاور التماس في ريف بلدة تل تمر بمحافظة الحسكة، استهدافات متبادلة بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع قصف الأتراك لقرية أم الكيف.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة صوامع أم الكيف بريف تل تمر، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، وفصائل موالية لأنقرة، في هجوم نفذه الأخير الأحد، ترافق مع قصف واستهدافات متبادلة.