موسكو: "سوريا الديمقراطية" تطلق سراح إرهابيين بمقابل مادي

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن مواجهة الإرهاب في سوريا تقع ضمن أولويات روسيا، مؤكداً أن الأزمة في سوريا وصلت إلى مرحلة متقدمة من التسوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي موسع عقده في موسكو لاستعراض حصيلة عمل الخارجية الروسية خلال عام 2019.

وشدد لافروف قائلاً: "نتحقق من معلومات تقول إن قوات سوريا الديمقراطية تطلق سراح إرهابيين لقاء سعر معين".

من جهتها، رفضت قوات سوريا الديمقراطية اتهامات روسيا لها بإطلاق سراح إرهابيين لقاء مال، وقالت إنها تنسق على الدوام مع أميركا وروسيا بخصوص معتقلي "داعش".

وأضاف أن عملية التسوية في سوريا وصلت مرحلة متقدمة، "لكن مسار إعادة الأعمال لا يزال متأخراً بعض الشيء بسبب موقف بعض الأطراف الغربية والإقليمية".

وأضاف لافروف، خلال المؤتمر الصحافي، أن حوالي 10 آلاف إرهابي يتواجدون في منطقة شرق الفرات في سوريا.

وأعلن لافروف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، يخطط لزيارة موسكو الأسبوع المقبل.

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يأتي ذلك فيما دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الجمعة، لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا "فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع "من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر".

وقالت الأمم المتحدة، الخميس، إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم مدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.