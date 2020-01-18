المرصد: مقتل 4 جنود روس بسوريا و"حميميم" تؤكد

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن "مصادر موثوقة" مقتل 4 جنود روس، بالإضافة لإصابة آخرين إثر هجوم للفصائل المعارضة على مواقع قوات النظام والقوات الروسية في منطقة تل مصيطف بإدلب.

وقال المرصد إن قاعدة "حميميم" الروسية في محافظة اللاذقية، اعترفت بمقتل 4 جنود روس، في هجوم على غرفة عمليات المراقبة شرقي إدلب، مساء الجمعة.

وذكر المرصد في وقت سابق أن قوات روسية تقود معارك لجيش النظام السوري ضد فصائل معارضة في إدلب.

موضوع يهمك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بسقوط 18 قتيلا من الفصائل السورية وإصابة 15 آخرين، نتيجة القصف الجوي الروسي... المرصد السوري: 18 قتيلاً بقصف لطيران النظام وروسيا على حلب سوريا

في هذه الأثناء، يستمر القصف الروسي والسوري على إدلب مسفرا عن سقوط عشرات المدنيين.

وذكر المرصد أن عدد الذين قتلوا منذ اتفاق "بوتين – أردوغان" الأخير في 31 أغسطس الماضي وحتى اليوم، ارتفع إلى 1618 شخصا بينهم 399 مدنيا و107 أطفال و72 امرأة.

واعتبرت الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين السوريين، مشيرة إلى أن قتل المدنيين لا يزال مستمرا في المحافظة.