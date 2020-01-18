نزوح الآلاف من ريف حلب في ظل قصف روسي وسوري

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، نزوح أكثر من 6000 عائلة من ريف حلب الغربي في ظل القصف الروسي والسوري المكثف على المنطقة خلال الـ72 ساعة الماضية منذ انهيار وقف إطلاق النار ضمن منطقة خفض التصعيد.

وأشار المرصد إلى استمرار تصاعد موجة النزوح من بلدات وقرى واقعة بالقطاع الغربي من الريف الحلبي، على خلفية القصف المكثف الذي تتعرض له المنطقة من قبل الطائرات الروسية بشكل رئيسي وقصف قوات النظام وطائراتها خلال الأيام الثلاثة الماضية، منذ انهيار وقف إطلاق النار في المنطقة التي تخضع لتفاهمات روسية تركية.

ويتجه النازحون في أغلب الأحيان إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء إسكندرون، وسط تفاقم الكارثة الإنسانية دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه روسيا والنظام السوري بحق المدنيين هناك، وما يعايشيه المدني السوري سواء في المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان أمن جديد في ظل الغلاء الجنوني وجشع تجار الحروب.