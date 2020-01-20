بعد مفتي الموصل.. مقتل رأس "البترول" في داعش

في ضربة ثانية لبقايا تنظيم داعش، بعد اعتقال السلطات العراقية مفتي التنظيم في الموصل، أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، الاثنين، مقتل المدعو أبو الورد العراقي، مسؤول البترول في تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك مسؤول تمويل خلايا التنظيم النائمة، ومن مهامه أيضا الإشراف على هجمات داعش في المنطقة.

موضوع يهمك أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 30 شخصاً يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش بعد الحصول على ضمانات من زعماء العشائر، بحسب ما ذكر... "قسد" تفرج عن عشرات المشتبه بانتمائهم لداعش سوريا

في التفاصيل، أصدر المركز الإعلامي لـ"قسد" بيانا قال فيه إن وحدات مكافحة الإرهاب في قواتها نفذت في الـ 14 من كانون الثاني عملية عسكرية في دير الزور.

وكشف أنه أثناء العملية جرت اشتباكات مع جماعات مسلحة أسفر عنها مقتل المدعو أبو الورد العراقي، وشخص آخر لم يتم التعرف عليه، واستولت قسد على كمية من الذخائر والوثائق.

أبو الورد العراقي هو مسؤول بارز من تنظيم داعش يحمل الجنسية العراقية، عرف بأنه مسؤول نفطي من التنظيم الإرهابي، يسيطر على الخلايا النائمة فيه ويحركها.

ويعمل المدعو "أبو الورد" الذي لم يعلن عن اسمه الحقيقي، بتجارة النفط في المنطقة التي قتل فيها، ويحصل منها على المال والسلاح.

خلايا نائمة لداعش

يشار إلى أن خلايا داعش كانت نفذت عمليات مؤخرا ضد حواجز قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، حيث استهدفت خلايا تنظيم داعش النائمة، الأحد، مبنى قيادة قوى الأمن العام التابع لقوات سوريا الديمقراطية بعبوتين ناسفتين بريف دير الزور دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

كما ذكرت حينها مصادر محلية، أن سيارة مفخخة انفجرت في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي ولم تسفر عن ضحايا.