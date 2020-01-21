سوريا.. توتر بين موسكو وواشنطن في القامشلي

استقدمت القوات الروسية في سوريا منظومات صواريخ دفاع جوي متطورة وحديثة إلى مطار القامشلي أقصى شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادر سورية موثوقة.

يأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين القوات الروسية ونظيرتها الأميركية ضمن منطقة شمال شرق سوريا، وذلك في إطار محاولة كل طرف بسط نفوذه على المنطقة، ولا سيما اوتستراد الحسكة – حلب الاستراتيجي.

ويعد هذا التوتر الذي بدأ يتصاعد في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث باتت المنطقة تشهد مشاحنات يومية بين الجانبين، بالإضافة لعرقلة القوات الأميركية مرور آليات روسية من مناطق عدة.

وكانت دورية أميركية قد اعترضت دورية روسية في قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة المالكية بريف الحسكة، وذلك لمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي، حيث ساد التوتر بين الطرفين، بينما اعترضت القوات الأميركية أمس الأول طريق دورية روسية بالقرب من قرية تل فخار أثناء توجه الأخيرة إلى ريف مدينة المالكية.

وأفادت مصادر سورية أن عملية إيقاف القوات الروسية استمرت لنحو ساعتين، ما أدى لأزمة سير على الطريق قبل أن تتدخل قوات سوريا الديمقراطية وتتابع الدورية الروسية طريقها إلى ريف المالكية بينما توجهت الدورية الأميركية إلى قاعدة رميلان.

يذكر أن القوات الروسية تسلك الطرق الترابية كما جرت العادة إلا أنه نتيجة سوء الأحوال الجوية سلكت الطريق السريع.