الجيش التركي يقصف 6 قرى بعفرين السورية بالسلاح الثقيل

ذكرت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، أن الجيش التركي يقصف 6 قرى في عفرين السورية بالسلاح الثقيل.

يأتي ذلك فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته "القوات الكردية" من مواقع انتشارها في ريف حلب الشمالي، على مناطق في مدينتي عفرين واعزاز الخاضعتين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في الريف ذاته، الأمر الذي أسفر عن وفاة طفل ومواطنة ووقوع 5 جرحى بينهم نساء وأطفال في مدينة عفرين.

كما قصفت القوات الكردية المتمركزة في مرعناز ضمن القطاع الشمالي من ريف حلب على مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ما تسبب بإصابة 8 مدنيين بجراح متفاوتة، بينهم 3 أطفال دون سن الـ18.