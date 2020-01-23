الاتحاد الأوروبي: العقوبات باقية طالما هجمات الأسد مستمرة

اعتبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن استئناف النظام السوري وحلفائه الهجوم على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا أمراً "غير مقبول"، وطالب بوقف الضربات الجوية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "مرة جديدة تم انتهاك وقف آخر لإطلاق النار".

ولم تستمر الهدنة التي أعلنتها موسكو وأنقرة في كانون الثاني/يناير إلا بضعة أيام.

وأضاف المتحدث أن "استئناف الهجوم على إدلب، بما في ذلك الضربات الجوية وعمليات القصف المتكررة التي تستهدف مدنيين، هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

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وحذّر من أن "الاتحاد الأوروبي سيُبقي على العقوبات ضد النظام طالما هذه الهجمات الوحشية مستمرة".

وذكّر بأن "الضربات الجوية للنظام السوري وأنصاره في شمال غرب سوريا قتلت ما لا يقل عن 35 شخصاً بينهم الكثير من المدنيين والنساء والأطفال في الأيام الأخيرة وتسببت بنزوح أكثر من 350 ألف مدني خلال الشهر الأخير فقط".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن "ضمان الوصول السريع والآمن وبدون عراقيل للمنظمات الإنسانية هو ضرورة مطلقة، بهدف السماح بإيصال المساعدة الإنسانية لكل المدنيين المحتاجين".

وأشار المتحدث إلى أن "الممرات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي".

في المقابل اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "وجود مجموعات إرهابية مدرجة على لائحة الأمم المتحدة في إدلب هو مصدر قلق للجميع. إن مكافحة هذه الجماعات بالشكل الذي تسمح به الأمم المتحدة لا يتيح تجاهل القانون الإنساني الدولي".

وختم بالقول إن مواصلة الأعمال العدائية في إدلب قد تدمر الأمل بـ"حلّ النزاع عن طريق التفاوض، وهو السبيل الوحيد الممكن".