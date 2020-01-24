فرار أكثر من 84 ألفاً من قصف النظام بريف حلب الغربي

تتواصل عمليات النزوح من مدن وبلدات وقرى القطاع الغربي من الريف الحلبي على خلفية التصعيد الجديد للنظام السوري وحليفه الروسي المتواصل منذ 9 أيام، حيث ارتفع عدد المدنيين الذين أجبروا على النزوح منذ يوم الأربعاء الـ 15 من الشهر الجاري، إلى نحو 84 ألف شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويصعد النظام وروسيا قصفهما جواً وبراً لإجبار المدنيين على الخروج من مناطقهم، وبالتالي البدء بعملية عسكرية برية كما حصل سابقاً في إدلب وحماة، كما أن هناك عشرات الآلاف من الذين نزحوا خلال الفترة هذه هم في الأصل نازحون من إدلب وحماة ومناطق سورية أخرى إلى ريف حلب الغربي.

إلى ذلك، فإن عملية النزوح تلك تجري إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في عفرين شمال غرب حلب، وفي أغلب الأحيان تكون إلى ريف إدلب الشمالي الغربي بالقرب من الحدود السورية مع لواء اسكندرون، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية سواء في المخيمات أو بلدات وقرى ريفي إدلب الشمالي والشمالي الغربي، دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي لما تقترفه روسيا والنظام السوري بحق المدنيين هناك وما يعايشه المدني السوري سواء في المخيمات أو في رحلة بحثه عن مكان أمن جديد في ظل الغلاء الجنوني وجشع تجار الحروب، أما "الضامن" التركي فيكتفي بالتضامن الإعلامي في الوقت الذي يواصل حرس حدوده استهداف وقتل السوريين الذين يحاولون الدخول خلسة إلى الأراضي التركية.

ومع استمرار موجة النزوح بشكل تصاعدي فإن أعداد النازحين منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الفائت وحتى الآن، ترتفع إلى نحو 415 ألف مدني، نزحوا من أرياف إدلب الجنوبية والشرقية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريف حلب الغربي.