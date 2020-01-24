لافروف: معظم الحدود مع تركيا والعراق بقبضة قوات الأسد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن قوات النظام السوري سيطرت على معظم المناطق الحدودية مع تركيا والعراق، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف لافروف خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن العمل مستمر للتغلب على فلول الجماعات المسلحة في كل من منطقة إدلب وشمال شرق سوريا.

فيما قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية السورية قادرة على تجاوز العقبات بدعم من روسيا.

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وأضاف بيدرسون خلال أنه يجب تهيئة الظروف لإعادة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.

إلى ذلك، أعلن المبعوث الأممي، أنه سيزور دمشق الأسبوع المقبل لبحث الملفات العالقة.

وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري، أن وحدات جيش النظام سيطرت على قرية السمكة بريف إدلب الجنوب شرقي بعد الهجوم الذي شنته الفصائل، أمس الخميس، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى بين صفوف قوات النظام والفصائل.

وتتابع قوات النظام تقدمها، اليوم الجمعة، بريف إدلب الجنوب شرقي، على (محور التح أبو جريف) بعد انسحابه أمس منه 8 عقب الهجوم.