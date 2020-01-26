سوريا.. مقتل 8 بانفجار سيارة مفخخة في إعزاز

قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم ومحطة وقود في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، شمال سوريا، وفق ما أكد مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

ويسيطر مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا، على أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.

وفي نفس السياق، تستمر الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة من جهة وقوات النظام السوري من جهة أخرى على محاور خلصة والحميرة في جنوب حلب، في محاولة جديدة من قبل قوات النظام للتقدم وسط معارك ضارية تشهدها المنطقة وقصف جوي من الطائرات الروسية تشهدها محاور القتال في المنطقة، تزامنا مع قصف صاروخي متبادل بين الطرفين، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.