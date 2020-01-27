النظام السوري يواصل معاركه بإدلب.. ويسيطر على 14 قرية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار المعارك العنيفة على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين الفصائل ومجموعات متشددة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، وذلك في هجوم متواصل للأخيرة لليوم الثالث على التوالي بغطاء ناري هستيري.

واستهدفت قوات النظام محاور القتال والخطوط الخلفية بآلاف القذائف الصاروخية والمدفعية منذ ما بعد منتصف الليل، بالإضافة لعشرات الضربات الجوية. ورصد المرصد السوري مزيداً من التقدم لقوات النظام في إدلب، تمثلت بالسيطرة على كل من معصران وخربة مزين وتل الشيخ والصوامع، فيما خلفت المعارك مزيداً من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

وبذلك يرتفع عدد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة إلى 14، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران).

على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بين الجانبين على محاور بريف حلب الغربي، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة، فيما وثق المرصد السوري مقتل 12 عنصراً من قوات النظام يوم أمس، جراء الاشتباكات واستهداف لآليات عسكرية بصواريخ موجهة، كما قتل جراء الاشتباكات ذاتها والقصف ما لا يقل عن 9 مسلحين.