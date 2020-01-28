النظام السوري يسيطر على 23 منطقة ويطوق معرة النعمان

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل طفلة وإصابة آخرين بجراح جراء قصف جوي من قبل طائرات النظام الحربية على بلدة عينجارة بريف حلب الغربي، في حين أعلن المرصد تقدما استراتيجيا حققته قوات النظام تمثل بالسيطرة على بلدة كفروما الواقعة بالقرب من مدينة معرة النعمان التي تعد بوابة جبل الزاوية من الجهة الشرقية.

وجاءت عملية السيطرة بعد هجمات عدة ترافقت مع مئات الضربات الجوية والبرية، وبذلك تكون قوات النظام قد أطبقت طوقاً نارياً على مدينة معرة النعمان، فيما تستمر الاشتباكات مع فصائل مسلحة على التخوم الشرقية والجنوبية للبلدة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة.

السيطرة على 23 منطقة

كما يتبقى لقوات النظام تلة تصل مدينة معرة النعمان وكفروما، وفي حال تمكن من السيطرة عليها فإنه سيقطع الطرقات الواصلة للمعرة باستثناء طريق جبلي وعر يصل المعرة ببلدة البارة في جبل الزاوية وهو مكشوف للطائرات.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 23، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما).