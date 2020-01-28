بومبيو: ندين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران وحزب الله بسوريا

Ruthless actions by Russia, the Iranian regime, Hizballah, and the Assad regime are directly preventing the establishment of a ceasefire in northern #Syria. We condemn these barbaric attacks and call for an immediate ceasefire. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 28, 2020

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن واشنطن تدين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران والأسد وحزب الله في شمال سوريا.

وأضاف من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر": "هجمات روسيا وإيران والأسد تحول دون تثبيت الهدنة في شمال سوريا".

وكان رتل عسكري تركي دخل، مساء الاثنين، إلى سوريا عبر معبر كفرلوسين في شمال إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن الرتل مكوّن من 30 آلية عسكرية تركية، بينها أكثر من 12 عربة مصفحة، تحمل معدات لوجستية وجنوداً اتجهت إلى جنوب إدلب.

وأضاف المرصد أن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة في إدلب، كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة التركية في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام السوري.

موضوع يهمك قال متحدث باسم البيت الأبيض على تويتر إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحث التطورات في سوريا وليبيا خلال اتصال هاتفي مع... ترمب يبحث مع أردوغان الحاجة لوقف التدخل الأجنبي بليبيا أميركا

وكان المرصد قد تحدث في 22 يناير/كانون الثاني عن دخول رتل تركي مكون من 8 عربات مصفحة تحمل جنوداً برفقة رتل حماية من الفصائل الموالية لتركيا من معبر كفرلوسين. وكذلك في 14 يناير/كانون الثاني، دخل رتل عسكري للقوات التركية من معبر كفرلوسين عند الحدود السورية مع لواء إسكندرون شمال إدلب. وتألف ذلك الرتل من نحو 15 عربة عسكرية مصفحة برفقة سيارات للفصائل.

في سياق متصل، أعلن المرصد أن قوات النظام تتقدم نحو معرة النعمان بعد سيطرتها على 14 منطقة في إدلب.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إنه، وبعد سيطرة قوات النظام على منطقة الزعلانة، باتت على أطراف معرة النعمان ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب.

وبذلك تكون قوات النظام قد سيطرت منذ مساء الجمعة على 14 منطقة في إدلب.