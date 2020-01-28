سوريا.. 30 آلية روسية تنطلق من القامشلي نحو أبو رأسين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن رتلا عسكريا روسيا انطلق صباح اليوم الثلاثاء من القامشلي وعبر الدرباسية متجهاً نحو منطقة أبو رأسين، حيث يتألف الرتل من نحو 30 آلية عسكرية بين ناقلة جند وزيل ومدرعة، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن وجهة الرتل فيما إذا كان سيتابع طريقه إلى عين عيسى.

وكان المرصد السوري أشار في 25 من الشهر الجاري، إلى أن القوات الأميركية المتمركزة عند المدخل الشرقي لبلدة تل تمر بريف الحسكة، عمدت إلى إيقاف عربات عسكرية روسية عند دوار البلدة ومنعوها من المرور نحو مدينة القامشلي عبر اوتستراد الحسكة – حلب الدولي الـ (M4)، وذلك في إطار المشاحنات والتوتر المتصاعد بين الجانبين.

على صعيد متصل، تعمل القوات الأميركية على توسيع قاعدة "تل بيدر" بريف القامشلي شمال محافظة الحسكة، بغية نقل قوات إليها من قواعدها المجاورة، بالتزامن مع نقلها لصواريخ غراد من العراق إلى قاعدة تل بيدر.