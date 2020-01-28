لافروف: "جبهة النصرة" هي المسؤولة عن التصعيد في إدلب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعم موسكو لجهود جيش النظام السوري للقضاء على مصادر الاستفزازات في إدلب.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة خارجية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، في موسكو، إن الخروقات التي ترتكبها جبهة النصرة وأحرار الشام هي السبب في التصعيد الذي تشهده إدلب حاليا.

وأشار إلى أن هجمات شنتها جبهة النصرة في الفترة الأخيرة تسببت في مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين السوريين.

وأضاف لافروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا.

وقال: "عندما يغادر المسلحون منطقة إدلب، تزداد قوة تأثير المتطرفين، لذلك ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الهاتف، واتفقنا على إنشاء عمل أكثر دقة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بضرورة انفصال المعارضة المسلحة عن المتطرفين".