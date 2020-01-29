أردوغان يتهم روسيا بضرب سوتشي: صبرنا نفد

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، روسيا بعدم الالتزام باتفاقات سوتشي أو آستانا بشأن سوريا، مشيراً إلى أنه على تركيا وروسيا وإيران إحياء مسار آستانا مجدداً.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "تركيا أبلغت روسيا أن صبرها ينفد بخصوص استمرار القصف في إدلب".

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وأدلى أردوغان بالتصريحات على متن طائرة في رحلة العودة من السنغال.

تصريحات غريبة

في المقابل، وصف برلماني روسي، تصريحات أردوغان بالغريبة، وقال "التصريحات الغريبة لإردوغان لا ينبغي أن تؤثر على ما يجري في سوريا"، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.

هذا وأثار تجدد قصف قوات النظام السوري، المدعومة من روسيا، على إدلب مخاوف من تدفق موجة جديدة من اللاجئين من المنطقة التي يعيش بها قرابة ثلاثة ملايين شخص.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سترد "بأقوى وسيلة وبلا تردد" على أي هجوم‭‭ ‬‬تشنه قوات النظام السوري على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

في حين، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعم موسكو لجهود جيش النظام السوري للقضاء على مصادر الاستفزازات في إدلب.

اتفاق روسي تركي

كما قال لافروف خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الثلاثاء، في موسكو، إن الخروقات التي ترتكبها جبهة النصرة وأحرار الشام هي السبب في التصعيد الذي تشهده إدلب حاليا. وأضاف أن روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا.

إلى ذلك، قال: "عندما يغادر المسلحون منطقة إدلب، تزداد قوة تأثير المتطرفين، لذلك ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على الهاتف، واتفقنا على إنشاء عمل أكثر دقة لتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بضرورة انفصال المعارضة المسلحة عن المتطرفين".