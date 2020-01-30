مسؤول أميركي: 200 غارة للنظام وروسيا على إدلب في 3 أيام

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري، الخميس، أن طائرات النظام السوري وروسيا نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال جيفري، في إفادة صحافية الخميس، إن نحو 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا "يتحركون باتجاه الحدود التركية وهو ما سيثير أزمة دولية".

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وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 10 مدنيين جراء ضربات شنتها طائرات روسية على مدينة أريحا جنوب محافظة إدلب بشمال غربي البلاد.

كما استهدفت إحدى الغارات عند منتصف الليل محيط فرن في مدينة أريحا، بحسب المرصد، ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين، بينهم 5 نساء وطفل، فيما قتل الآخرون في غارات على مستشفى جراحي.

في المقابل، نفى الجيش الروسي استهداف الغارات الجوية الحربية للمستشفى أو الفرن في مدينة أريحا.

وتزامن القصف العنيف مع حملة برية لقوات النظام في جنوب إدلب، حيث تمكنت من السيطرة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية وقرى أخرى الأربعاء.