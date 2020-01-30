مقتل 6 مسلحين من ميليشيات موالية لإيران في معارك حلب

قتل 6 مسلحين من ميليشيات موالية لإيران في معارك محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بعد دخول الميليشيات الموالية لإيران على خط معركة اوتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ M5 قبل 4 أيام.

موضوع يهمك هددت ميليشيات الحوثي موظفي ومنتسبي جهازي الأمن القومي والسياسي بتعرضهم لأعمال انتقامية في حال وجه لهم الانقلابيون أي تهم... تهم ملفقة و"أوراق إعدام".. تهديد حوثي لمنتسبي المخابرات اليمن

هذا وتستمر الاشتباكات العنيفة على محاور ضمن المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وسراقب، بين قوات النظام السوري، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى.

في حين تترافق الاشتباكات مع ضربات جوية مكثف من قبل مروحيات النظام وطائراته الحربية بالإضافة للطائرات الروسية فضلاً عن القصف البري المكثف وخاصة على سراقب.

يذكر أنه أمس الأربعاء، حققت قوات النظام السوري تقدماً متسارعاً في إدلب وحلب، منذ انطلاق عملياتها العسكرية البرية التي تقودها غرفة عمليات روسية في الـ 24 من الشهر الجاري.

وذكر المرصد أن قوات النظام سيطرت على نحو 35 منطقة في حلب وإدلب، محكمة سيطرتها على نحو 40 كلم من طريق دمشق – حلب الدولي في محافظة إدلب، ليتبقى لها نحو 25 كلم للسيطرة عليها بشكل كامل.

وباتت قوات النظام على بعد 9 كلم من بلدة سراقب، فيما لا تزال الفصائل تسيطر على نحو 57% من مساحة محافظة إدلب مقابل 43% لقوات النظام.