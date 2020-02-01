الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الحرب في شمال غرب سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، السبت، إلى وقف "فوري" للمعارك في شمال غرب سوريا مبدياً "قلقه البالغ" من التصعيد العسكري، بحسب المتحدث باسمه.

وتواصل قوات النظام السوري مدعومة بسلاح الجو الروسي، منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، حملتها العسكرية في محافظة إدلب التي لا تزال مجموعات مسلحة تسيطر على أكثر من نصف مساحتها.

ووصلت القوات الحكومية، السبت، إلى مشارف بلدة سراقب من جهة الجنوب، بعد تراجعها ليلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

موضوع يهمك اخترق قراصنة موقع وزارة الصحة المصرية، ونشروا صورة تؤكد السيطرة على الموقع الإلكتروني من جانب قراصنة إيرانيين.وجرت إزالة... مصر.. قراصنة يخترقون موقع وزارة الصحة بصورة عن إيران مصر

وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريس يجدد التأكيد على أن "الهجمات التي تستهدف مدنيين وبنى تحتية مدنية غير مقبولة".

وأضاف "أن العمليات العسكرية التي تقوم بها الأطراف كافة، بما فيها عمليات ضد مجموعات توصف بالإرهابية ومن جانبها، يجب أن تحترم القواعد الملزمة للحق الإنساني الدولي، بما فيها حماية المدنيين والمنشآت المدنية".

وأفاد المتحدث أن الأمين العام يعرب عن "قلقه البالغ للتصعيد العسكري القائم في شمال غرب سوريا ويدعو إلى وقف فوري للمعارك".