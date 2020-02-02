تصعيد جديد.. تركيا تعلن طريق حلب اللاذقية منطقة عسكرية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، عن إعلان طريق حلب - اللاذقية المعروف بـ (M4) منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، في مؤشر على تصعيد تركي مع روسيا.

هذا ويتواصل القصف الهستيري من قبل النظام السوري عبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على كل من سراقب وريفها وسرمين والنيرب وآفس وحاس وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بالتزامن مع قصف روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن الريف الحلبي.

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إلى ذلك استهدفت الطائرات الروسية صباح الأحد، محيط الرتل التركي بالقرب من قرية كفر حلب بريف حلب الجنوبي الغربي، وذلك أثناء مروره من المنطقة بعد دخوله الأراضي السورية صباح الأحد.

وجهة مجهولة

يذكر أن المرصد كان قد أفاد في وقت سابق الأحد بأن رتلاً عسكرياً تركياً كبيراً، مكوناً من 40 دبابة ومدرعة، وناقلات جنود، ومعدات عسكرية ولوجستية، دخل إلى الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين"، وتوجه جنوباً دون معرفة الوجهة.

وكانت القوات التركية قد عمدت إلى استقدام معدات لوجستية وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات ونحو 20 جندياً، إلى مدخل فرية كفرعميم الواقعة شرق بلدة سراقب، حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفرعميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور – سراقب، لتكون بذلك قد تمركزت بـ3 نقاط في محيط سراقب من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، وفق ما أكد المرصد السبت. كما عزمت إلى تثبيت نقطة جديدة لها عند معمل الأدوية شمال بلدة سراقب، بعد أن كانت قد تمركزت في النقطة الأولى بمنطقة الصوامع جنوب سراقب.

وهاتان النقطتان تتواجدان على أوتوستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بالـ(M5).

العمليات العسكرية

ومنذ انطلاق عملياتها العسكرية البرية التي تقودها غرفة عمليات روسية مساء الجمعة الـ24 من الشهر الفائت، سيطرت قوات النظام في حلب على كل من زيتان وخلصة وخان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا، بالإضافة لمواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي.

وفي إدلب تمكنت من قضم تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي.