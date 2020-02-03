أردوغان: التطورات في إدلب أصبحت "خارج نطاق السيطرة"

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا أصبحت "خارج نطاق السيطرة"، كما حض روسيا على "الوفاء بالتزاماتها" في إدلب.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي من كييف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين: "نأمل أن يفي كل طرف بالتزاماته بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي (الهادفة لوقف القتال في سوريا والتي وقعت عليها موسكو وأنقرة)، وأن نتمكن من العمل في إطار هذه الالتزامات".

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، مساء الاثنين، أن تركيا أرسلت نحو 6 آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا، كما نقلت... المسماري يكشف أسماء قادة المرتزقة السوريين في ليبيا المغرب العربي

كما أضاف: "قلنا "لم يعد الأمر ممكناً، وأتينا بالرد المناسب. إن كان من خلال القصف الجوي أو المدفعي نجعلهم يدفعون الثمن بتصميم وسنستمر في ذلك".

إلى ذلك أكد أن "حوالي مليون نازح يسيرون نحو الحدود التركية جراء العنف".

وقتل 5 جنود أتراك ومدني يعمل مع الجيش، الاثنين، في قصف للنظام السوري على إدلب، وفق وزارة الدفاع التركية.

وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق عن مقتل 4 جنود وإصابة 9 آخرين بجروح، غير أن اثنين من الجرحى توفيا متأثرين بإصابتهما. ورداً على ذلك قصفت أنقرة مواقع للنظام السوري، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تعزيزات عسكرية جديدة

إلى ذلك رصد المرصد، الاثنين، دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب. وأفادت مصادر المرصد أن الرتل اتجه نحو الجنوب ورافقته سيارات مصفحة لم يعلم هوية الذين بداخلها.

وكان المرصد قد أعلن الأحد عن دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب. وتتألف الأرتال من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات، فيما اتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـm4، كما توقف أحد الأرتال داخل بلدة سراقب.

يشار إلى أنه منذ كانون الأول/ديسمبر تشهد مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" وفصائل أخرى أقل نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً من قوات النظام بدعم روسي، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة، أبرزها مدينة معرة النعمان الأربعاء الماضي.