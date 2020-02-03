روسيا لتركيا: جيشكم لم يخطرنا بعملياته في إدلب

بعد مقتل 4 جنود أتراك في إدلب جراء قصف النظام السوري مواقع تركية، وتحذير الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، موسكو من التدخل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش التركي تعرض لنيران النظام لأنه لم يخطر موسكو بشأن عملياته في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

كما أضافت الوزارة أن طائرات سلاح الجو التركي لم تنتهك حدود سوريا، ولم تُسجل أي هجمات على قوات النظام.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق الاثنين، إن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في إدلب.

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إلى ذلك، أعلن مقتل ما بين ثلاثين و35 جنديا من قوات النظام. وقال في مؤتمر صحافي في مطار اسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا، إن "طائراتنا من طراز اف-16 وقطع مدفعيتنا تقوم حاليا بقصف أهداف حددتها أجهزة استخباراتنا".

كما حذر أردوغان روسيا من التدخل، قائلاً "أريد خصوصا أن أبلغ السلطات الروسية أن محاورنا هنا ليس أنتم بل النظام السوري، ولا تحاولوا عرقلة عملنا".

وأضاف "لا يمكننا أن نقف صامتين بينما جنودنا يقتلون. سنواصل المطالبة بالمحاسبة".

يذكر أن تركيا تقيم 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا. وفي الأسابيع الأخيرة، كثف النظام السوري المدعوم من روسيا هجومه على إدلب.