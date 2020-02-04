بعد مقتل جنوده.. أردوغان لبوتين: سنرد على قوات الأسد

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن تركيا سترد "بأكبر قدر من الحزم" في حال تعرضت قواتها لهجوم جديد من النظام السوري.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أعلن خلال مشاورات هاتفية مع بوتين غداة مواجهات غير مسبوقة بين الجيشين التركي والسوري إن أنقرة "ستواصل استخدام حقها في الدفاع المشروع عن النفس بأكبر قدر من الحزم في حال (تعرضت) لهجوم مماثل".

كان أردوغان قال إن بلاده لن تسمح لقوات النظام السوري بالسيطرة على مزيد من الأراضي في محافظة إدلب بشمال سوريا، وذلك بعد يوم من الاشتباكات بين القوات التركية والسورية التي أسفرت عن مقتل جنود من الجانبين.

جاءت تصريحات رجب طيب أردوغان في الوقت الذي وصلت فيه قوات النظام إلى البوابة الغربية لمدينة سراقب، معقل المتمردين في محافظة إدلب شمالي البلاد.

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من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من منازلهم منذ الأول من ديسمبر/ كانون أول، بسبب الهجوم.

مقتل 8 أتراك

وقُتل ثمانية مواطنين أتراك في تبادل للقصف مع قوات النظام السوري في إدلب الاثنين.

جاء الهجوم على القوات التركية في خضم عملية عسكريةللنظام السوري تحرز تقدما منذ ديسمبر / كانون أول الماضي مستهدفة آخر معقل للمعارضة المسلحة في البلاد، والذي يمتد من محافظة إدلب إلى مناطق من حلب القريبة.

وانتشرت قوات تركية في بعض مناطق المعارضة المسلحة تلك لمراقبة اتفاق سابق لوقف إطلاق النار، والذي انهار منذ ذاك الحين.

نزوح أكثر من نصف مليون سوري

قال ينس ليرك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "منذ الأول من ديسمبر/ كانون أول، أي خلال شهرين فقط، نزح أكثر من 520 ألف شخص عن ديارهم، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وأضاف "لا توجد أماكن آمنة في إدلب، فالقنابل تسقط في كل مكان وفي أي مكان حتى أولئك الذين يفرون من مناطق خط المواجهة ليسوا آمنين وهناك كثير من الناس يتحركون في كل الاتجاهات".

وأضاف ليرك أنه خلال 10 أيام اعتبارا من 20 يناير/ كانون ثان، تحقق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من حوادث قتل فيها ما لا يقل عن 83 مدنياً، بينهم 20 امرأة و 33 طفلاً، وأصيب العشرات من المدنيين جراء غارات جوية وهجمات أرضية.

قوات النظام تسيطر على 60 بلدة وقرية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه في الأسابيع الأخيرة، استولت قوات الأسد على أكثر من 60 بلدة وقرية بينما كانت تحاو فتح طريق سريع يربط بين العاصمة دمشق ومدينة حلب الشمالية، أكبر المدن السورية.