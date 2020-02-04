روسيا: تركيا لم تفِ بالتزامات أساسية في إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تركيا لم تنفذ بعض التزاماتها "الأساسية" تجاه إدلب شمال سوريا، داعياً أنقرة إلى "الالتزام الصارم" بالاتفاقات التي توصل إليها رئيسا البلدين في سوتشي.

وقال لافروف في معرض رده على أسئلة صحيفة "روسيسكايا غازيتا" وتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية الثلاثاء: "للأسف، في هذه المرحلة لم يتمكن الجانب التركي من الوفاء ببعض الالتزامات الهادفة لحل المشكلة في إدلب جذرياً".

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"لا داعي للنزاع"

في المقابل وبعد أن كان اتهمها، الاثنين، بعدم "الوفاء بالتزاماتها"، غيّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نبرته تجاه موسكو، حليفة النظام السوري.

وقال أردوغان في تصريحات نشرها الإعلام التركي الثلاثاء: "في هذه المرحلة، ليس هناك حاجة لبدء نزاع أو صراع كبير مع روسيا. لدينا العديد من الخطط الاستراتيجية مع روسيا"، في إشارة إلى الشراكة الروسية - التركية في عدة مجالات، خصوصاً في قطاع الطاقة والسياحة، مروراً بقطاع الدفاع.

إلى ذلك أكد أن مسألة إعادة النظر بشأن شراء منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي "غير مطروحة". كما لفت إلى أنه من "المحتمل" أن يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء.

يذكر أنه ليل الأحد- الاثنين قتل 5 عسكريين و3 مدنيين أتراك في قصف للنظام السوري على منطقة إدلب. وردت أنقرة بقصف مواقع للنظام، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.