مأساة قاطني إدلب.. نصف مليون نازح في شهرين

تتجدد فصول المأساة التي يعيشها السوريون بشكل دوري، من الموت فالتهجير والنزوح والدمار. ولعل فصول الوجع هذه المرة يقع على إدلب التي تعيش منذ أيام تحت النار.

فعلى وقع الضربات الأخيرة، نزح أكثر من نصف مليون شخص خلال شهرين من المعارك والقصف في إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أحصت الأمم المتحدة الثلاثاء، جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا.

وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون لوكالة فرانس برس "منذ الأول من كانون الثاني/ديسمبر، نحو 520 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ثمانين في المئة منهم من النساء والأطفال".

موضوع يهمك أوضح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، مساء الاثنين، أن الحكومة تلقت نبأ لقاء رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان... حكومة السودان: علمنا بلقاء البرهان ونتنياهو من الإعلام السودان

وتعيش محافظة إدلب منذ ديسمبر الماضي تحت قصف متكرر من قبل قوات النظام السوري المدعوم من روسيا، إلا أنها شهدت في الأيام الأخيرة تصعيداً كبيراً في القصف والمواجهات العسكرية بين النظام السوري من جهة، والفصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي من جهة أخرى.

وفي حين يعيش السكان في إدلب الذي نزح العديد منهم من مناطق مختلفة في سوريا، تحت القصف المتواصل والغارات الجوية، أعلنت تركيا أكثر من مرة أنها لن تستطيع بعد الآن استقبال مزيد من النازحين السوريين.

ففي ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا جراء التصعيد العسكري في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في حينه أن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و25 كانون الأول/ديسمبر، وكثيرون منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي التي باتت اليوم "شبه خالية" من السكان.