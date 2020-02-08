شاهد.. قوات الأسد تنبش القبور وتركل شواهدها بالنعال

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عناصر من قوات النظام السوري ينتهكون حرمة إحدى المقابر في بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي.

كما قاموا بتخريب وتحطيم ونبش القبور في البلدة الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي.

إلى ذلك ظهر في التسجيل المصور عنصر يدعى "سامر حلوم"، الملقب بـ"الأصلع"، كان توعد مؤخراً بالانتقام من القتلى والأحياء، متوعداً أنه سيقوم بنبش المقبرة.

يذكر أن أغلب العناصر ينحدرون من البلدة نفسها، وفق نشطاء. والمدعو سامر حلوم من خان السبل ظهر في فيديو سابق وهو يردد هتافات لبشار الأسد من على منبر مسجد في البلدة.

136 منطقة بقبضة النظام

يشار إلى أن قوات النظام، أكملت اليوم الـ15 لعمليتها العسكرية في كل من حلب وإدلب، وباتت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على أوتوستراد دمشق – حلب الدولي. وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما ذكر أن النظام سيطر على أكثر من 136 منطقة في الريفين الإدلبي والحلبي، بإسناد جوي وبري هستيري عبر آلاف الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية.

ففي محافظة إدلب سيطرت قوات النظام على 101 منطقة، بينما سيطر على 35 منطقة بريفي حلب الجنوبي والغربي.