فيديو.. مشاهد جديدة لنبش القبور ببلدة سورية

أظهرت مشاهد جديدة تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدمار الذي حل بالقبور في بلدة خان السبل السورية بريف إدلب الجنوبي، بعد أن قامت عناصر تابعة للنظام السوري بنبشها وتحطيم شواهدها.

Rejim Askerleri, dün Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)'ya ait mezarlığa girip taşları kırıp döktüler. Daha önce de Suriye Demokratik Güçleri'ne ait mezarlar ÖSO militanları tarafından büyük tahribata uğramıştı. Her iki tarafında birbirinden farkı yok... pic.twitter.com/t7OPrmTvYN — Beritan (@brtn_x) February 9, 2020

وكان مقطع فيديو آخر قد انتشر عبر مواقع التواصل أظهر عناصر من قوات النظام السوري ينتهكون حرمة إحدى المقابر في بلدة خان السبل الواقعة على طريق دمشق – حلب الدولي.

ويواصل النظام السوري معاركه الطاحنة وفرض سيطرته الكاملة على محافظة إدلب شمال البلاد، عقب إعلانه السيطرة على مدينة سراقب.

وباتت قوات النظام على وشك السيطرة على الطريق الدولي "حلب-دمشق" ولم يبق أمامها سوى كيلومترين فقط لاستعادته كاملاً إثر تقدم جديد حققته في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في مناطق في إدلب وجوارها.

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ومنذ بدء الهجوم، سيطرت قوات النظام على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينتا معرة النعمان وسراقب حيث يمر الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

واستعادت قوات النظام قبل يومين كامل الجزء من الطريق الذي يمر من محافظة إدلب، وتركز منذ ذلك الحين عملياتها على ريف حلب الجنوبي الغربي، وفق المرصد.