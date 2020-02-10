المرصد: مقتل 37 عنصرا من النظام والفصائل المسلحة بإدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 37 عنصراً من قوات النظام السوري والفصائل المسلحة في إدلب الاثنين.

وأضاف المرصد السوري أن طيران النظام وروسيا شن 138 غارة الاثنين على ريفي إدلب وحلب.

إلى ذلك قال إعلام النظام إن وحدات الجيش تسيطر على 4 بلدات وقرى جديدة في الريف الجنوبي الغربي لحلب.

قصفت قوات النظام السوري الاثنين بالمدفعية موقعا عسكريا تركيا في مطار تفتناز العسكري ومحيطه بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا، مما أدى لمقتل 5 جنود أتراك وجرح 5 آخرين، حسب ما أكدته وزارة الدفاع التركية.

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من جهته، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل 6 جنود أتراك وإصابة 7 بجروح متفاوتة" بهجوم النظام على النقطة العسكرية التركية. كما أكد مقتل أربعة من الفصائل الموالية لتركيا خلال القصف.

وقد نقلت مروحيات تركية وسيارات إسعاف تركية القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.

كما قال مسؤولون أتراك إن القوات التركية ردت بعد الهجوم على تفتناز. وأكدت وزارة الدفاع التركية أنه تم "استهداف 115 موقعاً للنظام السوري.. وتم تحييد أكثر من 100 من قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا".

وقالت وزارة الدفاع التركية أيضاً في بيان، إن القوات التركية دمرت ثلاث دبابات ومدفعين لقوات الأسد، كما أصيبت طائرة مروحية للنظام جراء القصف الذي نفذته.

وذكرت الوزارة أن أنقرة ستواصل الرد على أي هجمات على قواتها المتواجدة في مراكز تركية للمراقبة في أقصى شمال غرب سوريا.