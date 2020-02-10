مقتل 8 مدنيين في انفجار شاحنة في عفرين بسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن قنبلة انفجرت في شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل مما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة سبعة آخرين بينهم أطفال في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة على حسابها على تويتر أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في مدينة عفرين. وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين في المعارضة السورية تدعمهم تركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة.

وتشهد مدينة عفرين تفجيرات متكررة، حيث تتهم فصائل المعارضة المسلحة الوحدات الكردية بالوقوف وراء تلك التفجيرات.

يأتي ذلك فيما شهدت جبهة سورية أخرى عملية نزوح نحو 700 ألف شخص منذ بداية كانون الأول/ديسمبر جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة وكالة فرانس برس الاثنين.

وقال المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ديفيد سوانسون إن التصعيد في محافظتي إدلب وحلب المحاذية دفع بـ689 ألف شخص للفرار نحو مناطق أكثر أمناً.