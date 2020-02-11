شاهد.. اسم قاسم سليماني على صواريخ "النجباء" التي تستهدف حلب

أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من ميليشيا "النجباء"، المدعومة من إيران، وهم يكتبون اسم قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتلته غارة أميركية في بداية شهر يناير الفائت بالعراق، على الصواريخ التي يتم استهداف حلب السورية بها.

Militias of the Iranian Al-Nujaba movement write on one of the missiles targeting Idlib, "Qassem Soleimani".#syria #Aleppo pic.twitter.com/tqaBc8szMf — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 2, 2020

مقطع الفيديو، الذي أعدته ونشرته حركة "النجباء"، أظهر عملية قصف بلدة خان طومان في حلب السورية.

وكتب باللغة الفارسية: "بدء عمليات التحرير في بلدة خان طومان بسوريا".

وظهر بعض العناصر التابعة للحركة وهم يوقعون الصواريخ باسم "قاسم سليماني".

فيما تم الإشارة إلى أن الفيديو من إعداد "مركز العلاقات للأمور الإعلامية للمقاومة الإسلامية "النجباء" في إيران".

يُذكر أن حركة "النجباء"، واسمها بالكامل "المقاومة الإسلامية حركة النجباء"، شاركت في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، وساهمت في السيطرة على الأجزاء الشرقية من مدينة حلب شمال سوريا.

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ولعبت الحركة التي يتراوح عدد عناصرها ما بين 8-10 آلاف عنصر، دور رأس الحربة في الهجوم الأرضي الذي شنته قوات النظام السوري على مدينة حلب، بدعم جوي من الطيران الحربي الروسي. وقد أشرف قاسم سليماني على عمليات استعادة المدينة، بحسب العديد من التقارير المخابراتية التي كشف عنها مؤخراً.

و"النجباء" من أكبر فصائل الحشد الشعبي في العراق، إذ شاركت في المعارك ضد تنظيم "داعش" في البلاد، بالإضافة إلى صلتها الوثيقة بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.